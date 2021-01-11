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Боевики совершили очередные провокации: стреляли вблизи Авдеевки и Водяного
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11 января 2021, 08:11 213

Боевики совершили очередные провокации: стреляли вблизи Авдеевки и Водяного

11 января 2021, 08:11 213
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Среди украинских защитников боевых потерь нет
Среди украинских защитников боевых потерь нет
Фото: из открытых источников
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В течение предыдущих суток, 10 января, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из станкового противотанкового гранатомета неподалеку Авдеевки. Вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь в сторону наших позиций с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. В ответ на обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации наши воины оказали противнику адекватный ответ. Среди украинских защитников боевых потерь нет", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 11 января, в районе проведения операции Объединенных сил наблюдается тишина. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три случая нарушения режима прекращения огня.

ООС ОРДЛО Донбасс боевики обстрелы
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