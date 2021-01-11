15:59  11 января
Черкасский городской голова спрогнозировал ослабление жесткого карантина
16:12  11 января
Рада до сих пор не лишила статуса нардепа новоизбранного мэра Херсона
18:28  11 января
Боевики шесть раз открывали огонь по ВСУ: погиб защитник Украины
UA | RU
UA | RU
11 января 2021, 14:33 7

Госгеонедра проведут е-аукционы по продаже семи участков янтареносных недр

11 января 2021, 14:33 7
Читайте також українською мовою
Общая стартовая стоимость лотов составляет около 21 млн грн
Общая стартовая стоимость лотов составляет около 21 млн грн
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Государственная служба геологии и недр 25 февраля 2021 года проведет е-аукционы по продаже 14 специальных разрешений на пользование недрами, среди которых 7 разрешений на геологическое изучение янтареносных недр.

Об этом говорится в сообщении Госгеонедр, пишет RegioNews.

Среди предложенных лотов специальные разрешения на добычу полезных ископаемых – 3 разрешения; геологическое изучение и опытно-промышленную разработку - 4 разрешения; геологическое изучение янтареносных недр, в том числе опытно-промышленную разработку, с последующей добычей янтаря - 7 разрешений.

Общая стартовая стоимость лотов составляет около 21 млн грн.

Начальная стоимость семи спецразрешений на геологическое изучение янтареносных недр, в том числе опытно-промышленную разработку, с последующей добычей янтаря составляет от 74 до 117,3 млн грн. Срок действия разрешений - 5 лет. Все участки размещены на Житомирщине и Ровенщине.

"Привлечение инвестиций в разработку залежей недр стимулирует сопутствующие производства, развитие инфраструктуры и создание рабочих мест. Государственная служба геологии и недр системно проводит электронные торги. Уже выставила на аукционы 44 лоты, планирует в этом году предложить не меньше 100", - сказал глава службы Роман Опимах.

Напомним, в конце декабря шестнадцатый завод "Укрспирта" приватизировали за 82 миллиона.

Украина аукцион продажа
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать Ровенский облсовет
Локдаун 2.0: пять репортажей из городов Украины
Все публикации »
Александр Дубинский
Виктор Таран
Агия Зегребельская
Все блоги »