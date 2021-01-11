Госгеонедра проведут е-аукционы по продаже семи участков янтареносных недр

Общая стартовая стоимость лотов составляет около 21 млн грн

Общая стартовая стоимость лотов составляет около 21 млн грн

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Государственная служба геологии и недр 25 февраля 2021 года проведет е-аукционы по продаже 14 специальных разрешений на пользование недрами, среди которых 7 разрешений на геологическое изучение янтареносных недр.

Об этом говорится в сообщении Госгеонедр, пишет RegioNews.

Среди предложенных лотов специальные разрешения на добычу полезных ископаемых – 3 разрешения; геологическое изучение и опытно-промышленную разработку - 4 разрешения; геологическое изучение янтареносных недр, в том числе опытно-промышленную разработку, с последующей добычей янтаря - 7 разрешений.

Общая стартовая стоимость лотов составляет около 21 млн грн.

Начальная стоимость семи спецразрешений на геологическое изучение янтареносных недр, в том числе опытно-промышленную разработку, с последующей добычей янтаря составляет от 74 до 117,3 млн грн. Срок действия разрешений - 5 лет. Все участки размещены на Житомирщине и Ровенщине.

"Привлечение инвестиций в разработку залежей недр стимулирует сопутствующие производства, развитие инфраструктуры и создание рабочих мест. Государственная служба геологии и недр системно проводит электронные торги. Уже выставила на аукционы 44 лоты, планирует в этом году предложить не меньше 100", - сказал глава службы Роман Опимах.

Напомним, в конце декабря шестнадцатый завод "Укрспирта" приватизировали за 82 миллиона.