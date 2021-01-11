15:59  11 января
Черкасский городской голова спрогнозировал ослабление жесткого карантина
16:12  11 января
Рада до сих пор не лишила статуса нардепа новоизбранного мэра Херсона
18:28  11 января
Боевики шесть раз открывали огонь по ВСУ: погиб защитник Украины
UA | RU
UA | RU
11 января 2021, 17:19 5

В НАПК назвали сумму, которая предусмотрена на финансирование партий в 2021 году

11 января 2021, 17:19 5
Читайте також українською мовою
Ранее в партии "Голос" заявили, что НАПК приостановило их государственное финансирование
Ранее в партии "Голос" заявили, что НАПК приостановило их государственное финансирование
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В принятом Верховной Радой государственном бюджете на 2021 год на финансирование политических партий предусмотрено 697 миллионов гривен.

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Отмечается, что это составляет 63% от общей суммы средств, предусмотренных на финансирование деятельности НАПК.

Уточняется, что анализ всех отчетов политических партий размещаются на сайте НАПК.

Напомним, 11 января в партии "Голос" заявили, что НАПК приостановило их государственное финансирование, и расценили такие действия, как давление.

Впоследствии в НАПК объяснили, почему прекратили государственное финансирование партии "Голос".

Украина финансирование партии партия НАПК
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать Ровенский облсовет
Локдаун 2.0: пять репортажей из городов Украины
Все публикации »
Александр Дубинский
Виктор Таран
Агия Зегребельская
Все блоги »