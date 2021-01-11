В НАПК назвали сумму, которая предусмотрена на финансирование партий в 2021 году

Ранее в партии "Голос" заявили, что НАПК приостановило их государственное финансирование

Ранее в партии "Голос" заявили, что НАПК приостановило их государственное финансирование

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В принятом Верховной Радой государственном бюджете на 2021 год на финансирование политических партий предусмотрено 697 миллионов гривен.

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Отмечается, что это составляет 63% от общей суммы средств, предусмотренных на финансирование деятельности НАПК.

Уточняется, что анализ всех отчетов политических партий размещаются на сайте НАПК.

Напомним, 11 января в партии "Голос" заявили, что НАПК приостановило их государственное финансирование, и расценили такие действия, как давление.

Впоследствии в НАПК объяснили, почему прекратили государственное финансирование партии "Голос".