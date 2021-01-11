У НАЗК назвали суму, яку передбачено на фінансування партій у 2021 році
Раніше у партії "Голос" заявили, що НАЗК призупинило їхнє державне фінансування
Раніше у партії "Голос" заявили, що НАЗК призупинило їхнє державне фінансування
В ухваленому Верховною Радою державному бюджеті на 2021 рік на фінансування політичних партій передбачено 697 мільйонів гривень.
Як пише RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).
Зазначається, що це становить 63% від загальної суми коштів, передбачених на фінансування діяльності НАЗК.
Уточнюється, що аналіз усіх звітів політичних партій розміщуються на сайті НАЗК.
Нагадаємо, 11 січня у партії "Голос" заявили, що НАЗК призупинило їхнє державне фінансування, і розцінили такі дії, як тиск.
Згодом у НАЗК пояснили, чому припинили державне фінансування партії "Голос".
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