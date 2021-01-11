У НАЗК назвали суму, яку передбачено на фінансування партій у 2021 році

Раніше у партії "Голос" заявили, що НАЗК призупинило їхнє державне фінансування

Раніше у партії "Голос" заявили, що НАЗК призупинило їхнє державне фінансування

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В ухваленому Верховною Радою державному бюджеті на 2021 рік на фінансування політичних партій передбачено 697 мільйонів гривень.

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