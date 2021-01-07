Журналисты рассказали, как в 2020-м родственники нардепов пополнили свои автопарки

Владельцами новых иномарок стали супруги, а также родители-пенсионеры почти десятка нардепов

Владельцами новых иномарок стали супруги, а также родители-пенсионеры почти десятка нардепов

Фото: Ракурс

В 2020-м году автопарки семей народных депутатов пополнились элитными машинами, записанными на родителей-пенсионеров или жен парламентариев.

Об этом говорится в журналистском расследовании Слидство.инфо, пишет RegioNews.

В частности, отец нардепа, главы подкомитета по вопросам энергоэффективности Сергея Нагорняка в прошлом году приобрел Лексус ES 350 2020 года выпуска. Средняя стоимость такого авто – $50 тысяч. 69-летний пенсионер, который стал владельцем новой иномарки, живет в поселке на Житомирщине. Он также имеет в собственности МАЗ 1994 года выпуска.

Сам нардеп в комментарии журналистам сказал, что не хочет рассказывать о происхождении средств.

У родителей есть какие-то там свои сбережения, не очень корректно это комментировать", — сказал он.

Сергей Нагорняк пришел в политику в 2015 году, был депутатом одного из местных советов Киевской области. Занимался бизнесом, но официальные доходы имел довольно скромные. В декларации кандидата в народные депутаты Нагорняк указал в качестве жилья только строительные материалы, а впоследствии – небольшой недостроенный дом в Вишневом, возле Киева. Автомобилей не декларировал, только бюджетный Ниссан 2017 года выпуска, принадлежащий жене.

Мама еще одного члена энергетического комитета ВР – нардепа Александра Воробья – перед Новым годом купила Мерседес Бенц G-500 2019 года выпуска, который часто называют "кубиком". На сайтах по продаже авто эта машина стоит $150-300 тысяч. Мама депутата — пенсионерка, раньше работала в медицинской сфере.

Сам Воробей до избрания в парламент собственного бизнеса не имел, но работал заместителем директора государственного предприятия "Укрспирт". В последний декларации депутат указал, что пользуется автомобилями БМВ 530E и Ленд Ровер, которые оформлены на его маму. Вместе эти машины стоят почти 900 тысяч гривен или $32 тысячи.

В коротком комментарии журналистам депутат отметил, что родители продали эти две машины и купили новую — Мерседес-"кубик". Рассказывать детали Воробей не захотел и сообщил, что находится на ужине с друзьями, несмотря на то, что это было рабочее время.

Новую Тойоту Ленд Крузер 2020 года выпуска в прошлом году приобрела жена нардепа Юрия Корявченкова, известного как "Юзик" из студии "Квартал 95". Стоимость машины – $80-250 тысяч в зависимости от комплектации. Это уже вторая Тойота Ленд Крузер, которым обладает Татьяна Корявченкова, другую она приобрела в 2013-м году.

В последней декларации нардепа указано, что его жена имеет наличные сбережения – $40 тысяч и 100 тысяч грн. Еще $100 тысяч наличными хранит ее муж. При этом семья, как указал сам Корявченков, имеет кредит на более $180 тысяч, из которого выплачено примерно четверть.

2020-й год был также успешным и для мамы нардепа из правоохранительного комитета Александра Дануцы. Пенсионерка, которая ранее была главой небольшого города на Кировоградщине, купила 2 однокомнатные квартиры в Киеве, которые вместе стоят как минимум $100 тысяч. Нардеп сообщил, что это сбережения его матери и семьи сестры и сам он пользоваться новыми квартирами не планирует. Сейчас депутат проживает в гостиничном номере, который оплачивается из бюджетных средств.

Напомним, в Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции сообщили, что правоохранительные органы закрыли 6 уголовных производств за умышленное декларирование недостоверной информации на основании решения Конституционного Суда Украины (КСУ) № 13-р/2020.