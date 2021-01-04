Дело Шеремета: в МВД рассказали о судьбе Антоненко из-за появления "белорусского следа"

"Белорусская" версия касается возможных вариантов того, кто был заказчиком убийства, а не его исполнителем, считают в МВД

"Белорусская" версия касается возможных вариантов того, кто был заказчиком убийства, а не его исполнителем, считают в МВД

Фото: из открытых источников

По словам заместителя главы МВД Антона Геращенко, версия о причастности спецслужб Беларуси к убийству журналиста Павла Шеремета не повлияет на ход дела в отношении Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко.

Как передает RegioNews, об этом Геращенко сообщил в комментарии изданию "Страна". Эта версия никак не влияет на статус подозреваемых по делу Шеремета, которым предъявлены подозрения в исполнении убийства. Версия касается возможных вариантов того, кто был заказчиком убийства, а не его исполнителем", – сообщил Антон Геращенко. Напомним, версия о причастности белорусских спецслужб к убийству появилась после публикации в интернете записей якобы прослушивание в кабинете бывшего главы КГБ Вадима Зайцева. Из них следует, что спецслужбы Беларуси могли планировать политические убийства своих оппонентов, в том числе журналиста Павла Шеремета. Впоследствии Национальная полиция Украины сообщила, что получила в распоряжение информацию о возможных заказчиках убийства Павла Шеремета.

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