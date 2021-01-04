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04 января 2021, 15:31 316

Дело Шеремета: в МВД рассказали о судьбе Антоненко из-за появления "белорусского следа"

04 января 2021, 15:31 316
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"Белорусская" версия касается возможных вариантов того, кто был заказчиком убийства, а не его исполнителем, считают в МВД
"Белорусская" версия касается возможных вариантов того, кто был заказчиком убийства, а не его исполнителем, считают в МВД
Фото: из открытых источников
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По словам заместителя главы МВД Антона Геращенко, версия о причастности спецслужб Беларуси к убийству журналиста Павла Шеремета не повлияет на ход дела в отношении Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко.

Как передает RegioNews, об этом Геращенко сообщил в комментарии изданию "Страна".

Эта версия никак не влияет на статус подозреваемых по делу Шеремета, которым предъявлены подозрения в исполнении убийства. Версия касается возможных вариантов того, кто был заказчиком убийства, а не его исполнителем", – сообщил Антон Геращенко.

Напомним, версия о причастности белорусских спецслужб к убийству появилась после публикации в интернете записей якобы прослушивание в кабинете бывшего главы КГБ Вадима Зайцева. Из них следует, что спецслужбы Беларуси могли планировать политические убийства своих оппонентов, в том числе журналиста Павла Шеремета.

Впоследствии Национальная полиция Украины сообщила, что получила в распоряжение информацию о возможных заказчиках убийства Павла Шеремета.

МВД Антон Геращенко прослушка убийство Дело Шеремета
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