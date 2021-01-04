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Боевики дважды нарушили "тишину" на Донбассе: стреляли из гранатометов и пулемета
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04 января 2021, 18:02 4

Боевики дважды нарушили "тишину" на Донбассе: стреляли из гранатометов и пулемета

04 января 2021, 18:02 4
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Боевых потерь и ранений среди украинских воинов нет
Боевых потерь и ранений среди украинских воинов нет
Фото: из открытых источников
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От начала текущих суток на Донбассе на подавляющем большинстве участков ответственности украинских бригад в районе проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина. Всего зафиксировано только два нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования РФ осуществили неприцельные выстрелы в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Второй обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Луганское. Здесь враг открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Отмечается, что среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

Напомним, 3 декабря на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

Донбасс ООС обстрел военная техника боевики
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