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В течение суток на Донбассе наблюдалась тишина - штаб ООС
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02 января 2021, 17:33 17

В течение суток на Донбассе наблюдалась тишина - штаб ООС

02 января 2021, 17:33 17
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Фото: из открытых источников
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В течение суток, 2 января, в зоне проведения ООС на Донбассе наблюдалась тишина, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не было зафиксировано.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что в течение суток саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 4 взрывоопасных предмета.

Напомним, на Донбассе девять нарушений "тишины", силы ООС сбили вражеский беспилотник.

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