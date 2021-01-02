В течение суток на Донбассе наблюдалась тишина - штаб ООС
Обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не было
Обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не было
В течение суток, 2 января, в зоне проведения ООС на Донбассе наблюдалась тишина, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не было зафиксировано.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами", - говорится в сообщении.
В штабе добавили, что в течение суток саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 4 взрывоопасных предмета.
Напомним, на Донбассе девять нарушений "тишины", силы ООС сбили вражеский беспилотник.
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