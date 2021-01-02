Протягом доби на Донбасі спостерігалася тиша - штаб ООС
Обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не було
Обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не було
Протягом доби, 2 січня, в зоні проведення ООС на Донбасі спостерігалася тиша, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не було зафіксовано.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами”, - йдеться в повідомленні.
В штабі додали, що упродовж доби сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 4 вибухонебезпечних предмети.
Нагадаємо, на Донбасі дев’ять порушень "тиші”, сили ООС збили ворожий безпілотник.
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