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02 января 2021, 13:02 11139

Подчиненный Венедиктовой умер при загадочных обстоятельствах в новогоднюю ночь - СМИ

02 января 2021, 13:02 11139
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Тело 42-летнего мужчины нашли возле базы отдыха в Черниговской области
Тело 42-летнего мужчины нашли возле базы отдыха в Черниговской области
Фото: из открытых источников
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Заместитель руководителя одного из управлений Офиса генерального прокурора умер при загадочных обстоятельствах в ночь с 31 декабря на 1 января.

Об этом сообщает издание "Буквы" со ссылкой на источники в прокуратуре, передает RegioNews.

Известно, что около 14 часов дня 1 января в полицию обратился охранник загородного комплекса "Бреч", который находится в Черниговской области.

Он рассказал, что возле базы отдыха нашли тело 42-летнего мужчины, им оказался заместитель начальника одного из управлений Офиса генерального прокурора.

По предварительным данным, чиновник отдыхал на базе вместе со своей 36-летней женой, которая тоже работает в Офисе генпрокурора. Около половины 3 утра 1 января мужчина пошел в лес. Возвращаясь оттуда около 5 утра, он остановился и начал снимать с себя одежду, что зафиксировали камеры наблюдения одного из частных домов", - сообщает издание.

Обстоятельства смерти мужчины и кто и как обнаружил тело, неизвестны. Издание пишет, что видимых телесных повреждений и следов борьбы на теле мужчины не было обнаружено. Предварительной причиной смерти называют переохлаждение организма.

Напомним, под ОП активисты требовалит отставки Венедиктовой и зама Ермака Татарова. Акцию они приурочили к Международному дню борьбы с коррупцией.

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