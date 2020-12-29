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29 декабря 2020, 10:59 10

В НАПК предупредили об ограничении доступа к Единому реестру е-деклараций: в чем причина

29 декабря 2020, 10:59 10
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Фото из открытых источников
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В Украине могут частично ограничить доступ к Единому реестру е-деклараций. Это может произойти в связи с модернизацией реестра.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по предупреждению коррупции.

"В связи с модернизацией к концу 2020 года может быть частично ограничен доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (Реестр деклараций)", - указано в сообщении.

В НАПК призывают декларантов не волноваться в случае обнаружения ошибок в работе реестра.

"Полноценный переход на обновленную версию реестра требует определенного времени, и после его завершения весь функционал и представленные документы будут восстановлены. В обновленном реестре будут доступны черновики документов, созданные в течение последнего месяца", - заверили в ведомстве.

Напомним, ранее НАПК предупредило о возможных задержках со спецпроверками из-за местных выборов.

Украина НАПК проверки декларации Декларация
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