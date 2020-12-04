В Украине со следующего года могут вновь повысить тариф на передачу электроэнергии

Тариф планируется поднять до 324,81 грн/МВт·ч

Тариф планируется поднять до 324,81 грн/МВт·ч

Рixabay

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКПУ), предлагает поднять тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии в 2021 году.

Как передает RegioNews, соответствующее решение комиссия планирует принять на заседании в среду, 9 декабря, говорится на сайте.

Так, отмечается, что тариф планируется поднять до 324,81 грн/МВт·час.

При этом ранее на заседании 11 ноября тариф предлагалось поднять до 309,8 грн/МВт-час. Чем вызван еще больший рост тарифа в НКРЭКПУ не объясняют.

В конце ноября сообщалось, что в Украине подорожает электроэнергия для населения.