НАБУ и ГБР закрыли еще шесть производств в отношении чиновников за недостоверное декларирование

Из-за решения КСУ привлечь к ответственности лиц пока невозможно

Из-за решения КСУ привлечь к ответственности лиц пока невозможно

Фото: из открытых источников

В Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции сообщили, что правоохранительные органы закрыли еще 6 уголовных производств за умышленное декларирование недостоверной информации на основании решения Конституционного Суда Украины (КСУ) № 13-р/2020.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Отмечается, что производства были открыты по материалам, которые Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в правоохранительные органы после установления признаков недостоверного декларирования по результатам полной проверки деклараций.

В частности, Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло производство в отношении таких лиц:

Игорь Шкиря, народный депутат Украины VIIІ созыва (не задекларировал имущество на общую сумму 63 млн грн, в том числе 6 земельных участков, которые принадлежат жене, собственные корпоративные права, доход члена семьи, финансовые обязательства свои и жены);

Борис Филатов, Днепровский городской голова (в декларациях за 2016 и 2017 годы выявлены недостоверные сведения на сумму 485,8 тыс. грн и 519,7 тыс. грн);

Ирина Завгородняя, судья Конституционного Суда Украины (не задекларировала авто Land Rover стоимостью 615,3 тыс. грн, которое принадлежит мужу);

Андрей Павелко, народный депутат Украины VIIІ созыва (не задекларировал приобретение в собственность аксессуара стоимостью 425 тыс. грн, полученные подарки в виде пользования гостиничным номером; не указал члена семьи (гражданская жена) и его имущество (авто "Bentley Continental", "Land Rover Range Rover", пользование квартирой)).

Станислав Рычка, судья Заводского районного суда г. Днепродзержинска Днепропетровской области (не указал пользования женой квартирой, автомобиль жены и ее финансовые обязательства; не задекларировал доходы члена семьи в виде социальной помощи и подарка в виде квартир. Общая сумма недостоверных сведений – 1,6 млн грн).

Кроме того, Государственное бюро расследований закрыло уголовное производство в отношении начальника следственного отдела Покровского отделения полиции Днепропетровской области Сергея Удовенко, который не задекларировал собственные денежные активы суммарно на 762,1 тыс. грн.

Всего с мая 2020 года НАПК установило признаки умышленного декларирование недостоверной информации по ст. 366-1 УК в 97 декларациях. Материалы были направлены в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 декабря Рада поддержала законопроект о возобновлении работы НАПК.