Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Березового

Украинские воины огонь в ответ не открывали

Украинские воины огонь в ответ не открывали

Фото: из открытых источников

В течение текущих суток на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, под вечер, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку от населенного пункта Березовое, российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия.

Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни наших военнослужащих, поэтому ответный огонь они не открывали.

Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет. Украинские защитники находятся начеку до предполагаемых коварных и провокационных действий врага и в случае угрозы жизни или здоровью, готовы предоставить адекватный ответ", - говорится в сообщении.

Кроме того, в штабе отмечают, что сегодня саперы ГСЧС разминировали более 2 гектаров территории и передали на уничтожение 37 взрывоопасных предметов.

Напомним, в течение предыдущих суток на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.