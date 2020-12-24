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Боевики трижды нарушили договоренности на Донбассе: стреляли из гранатометов и пулеметов
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24 декабря 2020, 08:12 54

Боевики трижды нарушили договоренности на Донбассе: стреляли из гранатометов и пулеметов

24 декабря 2020, 08:12 54
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Среди украинских военнослужащих боевых потерь и ранений нет
Фото: из открытых источников
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В течение предыдущих суток на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" на Приазовье вблизи Водяного враг открывал неприцельный огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов. В направлении украинских позиций неподалеку Талаковки, оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки противник открывал огонь в сторону наших позиций с ручного противотанкового гранатомета.

Выстрелы российско-оккупационных войск не несли угрозы жизни и здоровью наших защитников, поэтому огонь они не открывали. Среди украинских военнослужащих боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 24 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, сутками ранее было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня около трех населенных пунктов.

ОРДЛО Донбасс ООС боевики обстрелы
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