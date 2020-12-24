Еще почти 279 правоохранителей Украины подхватили COVID-19, - МВД
За прошедшие сутки, 23 декабря, было зафиксировано 266 новых случаев заражения коронавирусной болезнью среди правоохранителей Министерства внутренних дел.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.
Отмечается, что наибольшее количество больных сотрудников МВД зарегистрировано в Запорожской (+17), Донецкой (+18) областях и г. Киеве (+58).
С начала пандемии коронавирусом заболело 28 590 правоохранителей, выздоровел – 27 638, умерло - 91.
Медицинскую помощь получают все подразделения на учебные заведения системы МВД и контактные лица, которые общались с больными.
Напомним, в Украине за 23 декабря COVID-19 обнаружили у 11 490 человек, в больницу попал 2 721 больной, 15 775 пациентов выздоровели.
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