Еще почти 279 правоохранителей Украины подхватили COVID-19, - МВД

С начала пандемии коронавирусом заболело 28 590 правоохранителей

С начала пандемии коронавирусом заболело 28 590 правоохранителей

Фото из открытых источников

За прошедшие сутки, 23 декабря, было зафиксировано 266 новых случаев заражения коронавирусной болезнью среди правоохранителей Министерства внутренних дел.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что наибольшее количество больных сотрудников МВД зарегистрировано в Запорожской (+17), Донецкой (+18) областях и г. Киеве (+58).

С начала пандемии коронавирусом заболело 28 590 правоохранителей, выздоровел – 27 638, умерло - 91.

Медицинскую помощь получают все подразделения на учебные заведения системы МВД и контактные лица, которые общались с больными.

Напомним, в Украине за 23 декабря COVID-19 обнаружили у 11 490 человек, в больницу попал 2 721 больной, 15 775 пациентов выздоровели.

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