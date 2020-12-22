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22 декабря 2020, 10:39 317

На Кировоградщине шахтеры уже сутки перекрывают дороги

22 декабря 2020, 10:39 317
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Грузовики стоят в пробке, некоторые едут в объезд
Грузовики стоят в пробке, некоторые едут в объезд
Фото: Facebook
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В Кировоградской области работники урановых шахт Восточного горно-обогатительного комбината уже сутки продолжают перекрывать дороги, требуя погасить задолженность по зарплате и возобновить работу предприятия.

Об этом в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, передает RegioNews.

Сутки протеста на Кировоградщине. Работники уранодобывающих шахт "Смолинская", "Новоконстантиновская" и "Ингульская" (ГП "ВостГОК") продолжают блокировать движение трассами в Кировоградской области", - написал Волынец.

Горняки урановых шахт заявляют, что будут продолжать акцию протеста, пока перед ними полностью не выплатят долг в 83 млн гривен и не выведут предприятие из режима простоя. Акция объявлена бессрочной, до выполнения требований горняков.

Известно, что движение заблокировано на Киевском направлении, на Кривой Рог и Николаев. Грузовики стоят в пробке, некоторые едут в объезд, рейсовые автобусы протестующие пропускают.

Напомним, 21 декабря работники урановых шахт перекрыли трассы в Кировоградской области.

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