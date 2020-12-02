В Украине увеличилось количество граждан, которые не доверяют Зеленскому, - опрос

Однако президент все равно является лидером в рейтинге доверия к политикам среди украинцев

Однако президент все равно является лидером в рейтинге доверия к политикам среди украинцев

Офис президента

Украинцев, которые не доверяют президенту Владимиру Зеленскому стало больше чем тех, кто доверяет, хотя он, как и раньше, возглавляет рейтинг доверия к политикам.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", пишет RegioNews. По данным опроса, рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 44% опрошенных, 53% — не доверяют. Виталию Кличко доверяют 33%, Владимиру Гройсману — 31%. Дмитрию Разумкову доверяют 27%, Юлии Тимошенко — 26%. Юрию Бойко — 24%. Петру Порошенко — 23%. Арсену Авакову — 22%. Арсению Яценюку доверяют 15%, Денису Шмигалю — 15%, Андрею Ермаку — 9%. Опрос был проведен 28-30 ноября среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Напомним, 60% украинцев не довольны методами Зеленского в борьбе с коронавирусом.

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