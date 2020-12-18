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18 декабря 2020, 11:49 9

Глава Рады поручил профильному комитету ужесточить ответственность за "кнопкодавство"

18 декабря 2020, 11:49 9
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Комитет по вопросам Регламента должен разработать изменения до 15 января
Комитет по вопросам Регламента должен разработать изменения до 15 января
Фото: из открытых источников
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Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил комитету по вопросам Регламента разработать до 15 января изменения в законодательство относительно усиления наказания за "кнопкодавство".

Об этом он заявил во время пленарного заседания, передает RegioNews.

У нас есть регламентный комитет... до 15 января разработать изменения в законодательство, которые бы сделали более жесткую ответственность за неперсональное голосование", - заявил Разумков.

По его словам, в зале голосования увеличат количество камер, которые бы фиксировали неперсональное голосование. Особенно в ложах, там где их сейчас нет. Также в Раде будут работать только те места, которые предназначены для действующих нардепов. Все остальные будут отключены от системы "Рада".

Ранее сообщалось, что народного депутата из группы "Доверие" Андрея Иванчука уличили в "кнопкодавстве".

ВР кнопкодав депутат голосование Дмитрий Разумков
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