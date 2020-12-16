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16 декабря 2020, 12:39 4

Нардепы проголосовали за создание единой судебной системы

16 декабря 2020, 12:39 4
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Поддержали инициативу 250 народных избранников
Поддержали инициативу 250 народных избранников
Фото: из открытых источников
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В Верховной Раде нардепы поддержали в первом чтении законопроект №3985 по обеспечению поэтапного внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС).

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на онлайн-трансляцию заседания Рады.

Так, законопроектом предусматривается внесение изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и Закон Украины "О Высшем совете правосудия".

Предполагается, что создание и обеспечение функционирования Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы осуществляется поэтапно. ЕСИТС - это организационно-техническая система, обеспечивающая функционирование электронного судопроизводства в Украине.

Отдельные подсистемы или модули ЕСИТС начинают функционировать за каждым этапом через 30 дней со дня опубликования объявления Высшим советом правосудия в газете "Голос Украины" и на веб-портале судебной власти соответствующего объявления о создании и обеспечении функционирования соответствующей подсистемы или модуля Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

Кроме того, повышается роль Высшего совета правосудия в процессах внедрения единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

Напомним, Верховная Рада 16 декабря приняла во втором чтении и в целом изменения в закон "О государственной службе" о снятии возрастных ограничений для работы на государственной службе

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