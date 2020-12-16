На Донбассе снова неспокойно: боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет

Фото: из открытых источников

В течение предыдущих суток на Донбассе российско-оккупационные войска одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня. На различных участках ответственности украинских бригад враг провоцировал украинских воинов неприцельными обстрелами на протяжении всех суток.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" больше всего обстрелов было зафиксировано в пригороде Авдеевки. Здесь враг четыре раза открывал огонь в направлении украинских позиций из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия. Вблизи Опытного и Водяного, что на Приазовье противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано два нарушения прекращения огня близ населенного пункта Шумы. На этом направлении противник неоднократно использовал как подствольные, так и автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Огневые провокации вооруженных формирований Российской Федерации не имели угрозы для украинских воинов, поэтому наши защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 16 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Водяного оккупанты вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Напомним, 15 декабря в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.