"Слуги народа" перенесли заседании фракции на поздний вечер
Фракция "Слуга народа" перенесла заседание, на котором должен присутствовать президент Владимир Зеленский, на поздний вечер.
Об этом в Telegram сообщил народный депутат от фракции "Слуга народу" Олександр Качура, пишет RegioNews.
По его словам, на повестке дня - обсуждение кандидатур на должности:
1. Первого вице-премьера, министра энергетики Украины - Юрия Витренко;
2. Министра образования и науки - Сергея Шкарлета;
3. Министра по делам ветеранов - Юлии Лапутиной.
"Также возможно будет рассматриваться вопрос разъединения министерств и создание Министерства аграрной политики, кандидат на должность министра - Роман Лещенко. Помимо этого, возможно изменение главы Минэкологии - будет предложен Роман Опимах", - сказал он.
Во время сегодняшнего заседания Рады спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что министр экологии Роман Абрамовский и министр по делам ветеранов Сергей Бессараб подали заявления об отставке.
Ранее сообщалось, что Зеленский сегодня на заседании "Слуг народа" будет представлять кандидатуры трех новых министров.