"Слуги народа" перенесли заседании фракции на поздний вечер

На повестке дня - обсуждение кандидатур на должности в правительстве

На повестке дня - обсуждение кандидатур на должности в правительстве

Фото из открытых источников

Фракция "Слуга народа" перенесла заседание, на котором должен присутствовать президент Владимир Зеленский, на поздний вечер.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат от фракции "Слуга народу" Олександр Качура, пишет RegioNews.

По его словам, на повестке дня - обсуждение кандидатур на должности:

1. Первого вице-премьера, министра энергетики Украины - Юрия Витренко;

2. Министра образования и науки - Сергея Шкарлета;

3. Министра по делам ветеранов - Юлии Лапутиной.

"Также возможно будет рассматриваться вопрос разъединения министерств и создание Министерства аграрной политики, кандидат на должность министра - Роман Лещенко. Помимо этого, возможно изменение главы Минэкологии - будет предложен Роман Опимах", - сказал он.

Во время сегодняшнего заседания Рады спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что министр экологии Роман Абрамовский и министр по делам ветеранов Сергей Бессараб подали заявления об отставке.

Ранее сообщалось, что Зеленский сегодня на заседании "Слуг народа" будет представлять кандидатуры трех новых министров.