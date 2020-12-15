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15 декабря 2020, 18:30 30

"Слуги народа" перенесли заседании фракции на поздний вечер

15 декабря 2020, 18:30 30
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На повестке дня - обсуждение кандидатур на должности в правительстве
На повестке дня - обсуждение кандидатур на должности в правительстве
Фото из открытых источников
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Фракция "Слуга народа" перенесла заседание, на котором должен присутствовать президент Владимир Зеленский, на поздний вечер.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат от фракции "Слуга народу" Олександр Качура, пишет RegioNews.

По его словам, на повестке дня - обсуждение кандидатур на должности:

1. Первого вице-премьера, министра энергетики Украины - Юрия Витренко;

2. Министра образования и науки - Сергея Шкарлета;

3. Министра по делам ветеранов - Юлии Лапутиной.

"Также возможно будет рассматриваться вопрос разъединения министерств и создание Министерства аграрной политики, кандидат на должность министра - Роман Лещенко. Помимо этого, возможно изменение главы Минэкологии - будет предложен Роман Опимах", - сказал он.

Во время сегодняшнего заседания Рады спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что министр экологии Роман Абрамовский и министр по делам ветеранов Сергей Бессараб подали заявления об отставке.

Ранее сообщалось, что Зеленский сегодня на заседании "Слуг народа" будет представлять кандидатуры трех новых министров.

Украина министр Слуга народа нардепы фракция
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