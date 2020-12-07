В Раду внесли законопроект о продлении особого статуса Донбасса
Документ был зарегистрирован сегодня, 7 декабря
Документ был зарегистрирован сегодня, 7 декабря
В парламент внесли проект закона №4467 о внесении изменения в статью 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" – он имеет цель "продлить на год действующий закон, действие которого завершается 31 декабря.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Верховной Рады.
Документ был зарегистрирован сегодня, 7 декабря.
В состоянии прохождения документа отмечается, что проект закона был передан на рассмотрение руководству. В то же время ни текста документа, ни пояснительной записки обнародовано пока не было.
Известно, что дата окончания действующего закона – 31 декабря 2020 года.
Напомним, ранее опрос показал, что только четверть украинцев поддерживают особый статус Донбасса.
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