Россия ввела санкции против Порошенко, Вакарчука и ряда других украинских нардепов

Это произошло 4 сентября

Это произошло 4 сентября

Фото: ЕРА

Такие данные обнародованы на официальном портале правовой информации РФ, пишет RegioNews.

Соответствующие экономические санкции устанавливает постановление правительства Российской Федерации от 31 августа, обнародованное вечером 4 августа.

В санкционный список в частности попали Петр Порошенко, Ахтем Чийгоз, Святослав Вакарчук, Кира Рудик, Сергей Рахманин, Валентин Наливайченко, Сергей Тарута.

Депутат ВР от фракции "Голос" Владимир Цабаль подсчитал в Facebook, что в целом санкции касаются 43 народных депутатов 9-го созыва. Больше всего в списке представителей "Голоса" - 17. Кроме того, в нем 11 народных избранников из "Батькивщины" и 9 – из "Европейской солидарности".

"Это - признание нашей принципиальной, бескомпромиссной позиции в борьбе за освобождение оккупированных территорий. А этот конкретный список, выглядит результатом голосования в июле за изменения к Закону о выборах, где благодаря "Голосу" и коллегам из других фракций... удалось добиться, чтобы в этом законе было прописано, что выборы на оккупированных территориях могут состояться "только по стандартам ООН", - написал Цабаль, добавив, что это очень не понравилось нашим северным соседям.

Отметим, что Святослав Вакарчук уже отреагировал такое решение страны-агрессора: "Кремль ввел санкции против меня и партии "Голос", которую я создал. Что можно сказать по этому поводу? - СЛАВА УКРАИНЕ!"

Напомним, ранее сеть возмутило заявление "слуги" Тищенко о России и Донбассе.