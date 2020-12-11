Официально: Зеленский назначил Резниченко председателем Днепропетровской ОГА

Соответствующий указ глава государства подписал 10 декабря

Соответствующий указ глава государства подписал 10 декабря

Офис президента

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ОП.

Отмечается, что соответствующий указ № 558/2020 глава государства подписал 10 декабря.

Также сообщается, что, вручая служебное удостоверение в Офисе президента Украины, Владимир Зеленский пожелал Валентину Резниченко успеха в работе и выразил надежду, что его опыт и глубокое знание региона будут способствовать дальнейшему развитию и процветанию Днепропетровщины.

"Другим указом, № 557/2020, Президент освободил от должности главы Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко согласно поданному им заявлению. Глава государства поблагодарил его за работу и выразил убеждение, что впереди еще много совместных проектов", - сообщили в Офисе президента.

Известно, что Валентин Резниченко родился в 1972 году в г. Днепре (ранее Днепропетровск). В 1994 году окончил Государственную металлургическую академию Украины по направлению автоматизация технологических процессов и производств, имеет специальность "инженер по автоматизации". В 2018 году – Днепропетровский региональный институт государственного управления НАГУ при Президенте Украины, получил степень магистра по специальности "государственное управление".

Резниченко - кандидат юридических наук. Трудовую деятельность начал в 1991 году на должности техника отдела автоматизированных систем управления Укргипромез. Работал на руководящих должностях на различных предприятиях. В 2015 году был назначен главой Запорожской областной государственной администрации, а с марта 2015 по июль 2019 года возглавлял Днепропетровскую облгосадминистрацию.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что президент назначил нового главу Днепропетровской ОГА.