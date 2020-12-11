Топчиновница Гоструда и депутат от "слуг" придумывали доносы, чтобы "кошмарить" ФОПов - СМИ

На основании вымышленных заявлений чиновница приходила к предпринимателям с внеплановыми проверками

На основании вымышленных заявлений чиновница приходила к предпринимателям с внеплановыми проверками

Фото: slidstvo.info

Чиновница Гоструда Днепропетровской области Светлана Мельничук совместно с депутатом от "Слуги народа" Сергеем Алексейченком придумывали жалобы на предпринимателей от несуществующих людей, якобы работников ФЛП - о нарушениях со стороны работодателей.

Об этом говорится в расследовании проекта "Слидство.Инфо", передает RegioNews.

На основании этих вымышленных заявлений к предпринимателям приходили инспекторы с внеплановыми проверками.

Журналисты опубликовали соответствующее видео. Они обнаружили, что чиновница, депутат и их знакомый придумали жалобу от якобы работника ФЛП Самедова, который имеет магазины с халяльными продуктами в Днепре.

В вымышленном заявлении "работник Коваленко", который "работает" обвальщиком мяса, просил проверить своего работодателя за неофициальное трудоустройство. Уже через две недели после сфабрикованного доноса Светлана Мельничук посетила ФЛП Самедов с проверкой. Информация об этом содержится на официальном сайте инспекции. Основанием для проверки указано "обращение работника", - сообщают журналисты.

Они отмечают, что в результате 10-дневной проверки инспекторы установили нарушения трудового законодательства, которые тянут на сотни тысяч гривен штрафов.

Камеры видеонаблюдения в доме в чиновницы показали, что ее гости не только помогают ей с давлением на бизнес, но и употребляют, вероятно, наркотические вещества.

Сама Мельничук при зарплате в 14 тысяч гривен ездит на элитном "Лексусе" и недавно переехала в дом в центре Днепра. Журналистам она сказала, что инициированные ею проверки под вымышленными предлогами - неправда и бросила трубку.

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