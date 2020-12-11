Топчиновниця Держпраці і депутат від "слуг” вигадували доноси, щоб "кошмарити” ФОПів - ЗМІ

На підставі вигаданих заяв чиновниця приходила до підприємців із позаплановими перевірками

На підставі вигаданих заяв чиновниця приходила до підприємців із позаплановими перевірками

Фото: slidstvo.info

Чиновниця Держпраці Дніпропетровської області Світлана Мельничук спільно із депутатом від “Слуги народу” Сергієм Алєксєйчєнком придумували скарги на підприємців від неіснуючих людей, нібито працівників ФОПів - про порушення з боку роботодавців.

Про це йдеться у розслідуванні проекту "Слідство.Інфо”, передає RegioNews.

На підставі цих вигаданих заяв до підприємців приходили інспектори із позаплановими перевірками.

Журналісти опублікували відповідне відео. Вони виявили, що чиновниця, депутат та їхній знайомий вигадали скаргу від нібито працівника ФОП Самєдова, який має магазини із халяльними продуктами у Дніпрі.

У вигаданій заяві "працівник Коваленко”, який "працює” обвальщиком м’яса, просив перевірити свого роботодавця через неофіційне працевлаштування. Вже через два тижні після сфабрикованого доносу Світлана Мельничук завітала до ФОП Самєдов із перевіркою. Інформація про це міститься на офіційному сайті інспекцій. Підставою для перевірки зазначено "звернення працівника”, - повідомляють журналісти.

Вони зазначають, що в результаті 10-денної перевірки інспектори встановили порушення трудового законодавства, які тягнуть на сотні тисяч гривень штрафів.

Камери відеоспостереження у будинку у чиновниці показали, що її гості не тільки допомагають їй з тиском на бізнес, а й вживають, ймовірно, наркотичні речовини.

Сама Мельничук при зарплаті в 14 тисяч гривень їздить на елітному "Лексусі” і нещодавно переїхала в будинок в центрі Дніпра. Журналістам вона сказала, що ініційовані нею перевірки під вигаданими приводами - неправда і кинула слухавку.

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