ООС: боевики совершили провокацию вблизи Авдеевки

Боевых потерь среди украинских подразделений не было

Боевых потерь среди украинских подразделений не было

Фото: из открытых источников

В течение предыдущих суток в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, неприцельные выстрелы из стрелкового оружия отмечены вблизи Авдеевки. Эта огневая провокация противника не несла угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь, вследствие вражеских выстрелов, не было.

С начала текущих суток, 9 декабря, на всех участках фронта наблюдается тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее обстрелов со стороны боевиков на Донбассе не зафиксировано.