Комитет Рады рассмотрит госбюджет-2021 на следующей неделе
Рассмотрение бюджета в сессионном зале должно состояться во вторник, 15 декабря
Рассмотрение бюджета в сессионном зале должно состояться во вторник, 15 декабря
Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что Комитет Верховной рады по вопросам бюджета рассмотрит проект о государственном бюджете на 2021 год на следующей неделе в понедельник, 14 декабря, вечером.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал нардепа.
Бюджетный комитет ВР рассмотрит проект Госбюджета-2021 в понедельник 14 декабря вечером, рассмотрение бюджета в сессионном зале может состояться во вторник 15 декабря", - написал Гончаренко.
Напомним, ранее сообщалось, что стало известно, когда Рада может рассмотреть госбюджет-2021, закон о НАПК и особый статус Донбасса.
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