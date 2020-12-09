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Комитет Рады рассмотрит госбюджет-2021 на следующей неделе
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09 декабря 2020, 11:36 10

Комитет Рады рассмотрит госбюджет-2021 на следующей неделе

09 декабря 2020, 11:36 10
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Рассмотрение бюджета в сессионном зале должно состояться во вторник, 15 декабря
Рассмотрение бюджета в сессионном зале должно состояться во вторник, 15 декабря
Фото: из открытых источников
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Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что Комитет Верховной рады по вопросам бюджета рассмотрит проект о государственном бюджете на 2021 год на следующей неделе в понедельник, 14 декабря, вечером.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал нардепа.

Бюджетный комитет ВР рассмотрит проект Госбюджета-2021 в понедельник 14 декабря вечером, рассмотрение бюджета в сессионном зале может состояться во вторник 15 декабря", - написал Гончаренко.

Напомним, ранее сообщалось, что стало известно, когда Рада может рассмотреть госбюджет-2021, закон о НАПК и особый статус Донбасса.

Кабмин ВР бюджет депутат комитет
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