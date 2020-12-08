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08 декабря 2020, 11:57 1068

В Киеве под Кабмином проходит митинг против сотрудничества Украины и МВФ

08 декабря 2020, 11:57 1068
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Протестующие выступили с требованием не брать больше кредиты у международных партнеров
Фото: PavlovskyNews
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В Киеве под зданием Кабинета министров Украины сегодня, 8 декабря, проходит акция противников сотрудничества Украины и Международного валютного фонда.

Как передает RegioNews, об этом сообщает PavlovskyNews.

На митинге выступил нардеп ОПЗЖ Вадим Рабинович, раскритиковав внешнее управление страной. Также он заявил, что МВФ использует Украину, как дойную корову, - говорится в сообщении.

Кроме того, в знак протеста люди раскидывали фальшивые доллары на тротуаре.

Напомним, ранее сообщалось, что Всемирный банк отложил предоставление Украине кредита на 350 млн долларов.

Кабмин МВФ деньги кредит протесты
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