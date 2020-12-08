Разумков подписал закон о пятилетнем сроке пребывания на должности руководителя САП

Законопроект №4227 передали на подпись президенту

Законопроект №4227 передали на подпись президенту

Фото: из открытых источников

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сегодня, 8 декабря, подписал законопроект №4227, который восстанавливает положение о пятилетнем сроке пребывания на должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как передает RegioNews, об этом говорится на сайте ВР.

Глава Рады пописал законопроект 8 декабря и передал на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому", - сказано в карточке законопроекта.

Известно, что документом восстанавливается положение, согласно которому глава украинской САП назначается на эту должность сроком на 5 лет. Ранее действие этой нормы было приостановлено.

Отмечается, что принятие этого проекта закона позволит избирать нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры в соответствии с общими положениями и на термин, предусмотренный законом "О прокуратуре".

Напомним, 3 декабря законопроект №4227 в целом был принят на заседании парламента. За него проголосовали 289 нардепов.