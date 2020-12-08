Разумков підписав закон про п'ятирічний термін перебування на посаді керівника САП

Законопроєкт №4227 передали на підпис президенту

Законопроєкт №4227 передали на підпис президенту

Фото: з відкритих джерел

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сьогодні, 8 грудня, підписав законопроєкт №4227, який відновлює положення про п'ятирічний термін перебування на посаді керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як передає RegioNews, про це йдеться на сайті ВР.

Голова Ради пописав законопроєкт 8 грудня і передав на підпис президенту України Володимиру Зеленському", - сказано в картці законопроєкту.

Відомо, що документом відновлюється положення, згідно з яким глава української САП призначається на цю посаду терміном на 5 років. Раніше дію цієї норми було припинено.

Зазначається, що прийняття цього проєкту закону дозволить обирати нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у відповідності з загальними положеннями й на термін, передбачений законом "Про прокуратуру".

Нагадаємо, 3 грудня законопроєкт №4227 в цілому був прийнятий на засіданні парламенту. За нього проголосували 289 нардепів.