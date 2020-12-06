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На Донбассе снова неспокойно: боевики шесть раз нарушили режим "тишины"
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06 декабря 2020, 10:06 195

На Донбассе снова неспокойно: боевики шесть раз нарушили режим "тишины"

06 декабря 2020, 10:06 195
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Боевых потерь среди украинских военных не было
Фото: из открытых источников
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В течение предыдущих суток на Донбассе было зафиксировано шесть фактов нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в сторону украинских позиций недалеко от населенного пункта Шумы, противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия. А вблизи Водяного - применил противотанковые ракетные комплексы.

Не было спокойно и в пригороде Авдеевки и вблизи Южного. Здесь российско-оккупационные войска открывали огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. В районе Авдеевки и Марьинки противник впоследствии использовал и снайперское оружие. Огнем украинские воины остановили дерзкие действия вражеских снайперов на обоих направлениях.

О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - сообщили в штабе.

С начала текущих суток, 6 декабря, вдоль линии разграничения наблюдается тишина, нарушений договоренностей в районе проведения операции не выявлено.

Напомним, сутками ранее один военнослужащий ВСУ получил огнестрельное ранение.

ОРДЛО Донбасс ООС боевики обстрелы
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