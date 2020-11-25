Боевики четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе: от пули снайпера погиб военный

Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой

Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой

Фото: из открытых источников

В течение минувших суток, 24 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили достигнутые договоренности. В результате работы вражеского снайпера погиб украинский военный.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" нарушение режима прекращения огня зафиксированы вблизи населенных пунктов Шумы и Южное. На этих участках враг применял стрелковое оружие и подствольный гранатомет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огнем из стрелкового оружия противник провоцировал наших защитников неподалеку Водяного. По позициям наших войск в пригороде Авдеевки прицельный огонь вел вражеский снайпер.

В результате выстрела вражеского снайпера огнестрельное ранение получил военнослужащий Объединенных сил. Для оказания медицинской помощи тяжело раненного украинского защитника доставили в лечебное учреждение. К сожалению, проведенные неотложные реанимационные мероприятия не дали результатов. Спасти жизнь воина не удалось.

О дерзких и коварных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно было сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - отмечают в штабе.

С начала текущих суток, 25 ноября, по всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, сутками ранее боевики четыре раза нарушили режим "тишины".