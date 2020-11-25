09:06  25 ноября
В Украине за сутки обнаружили почти 14 тысяч новых больных COVID-19
15:37  24 ноября
Зеленский рассказал, как власть борется с коронавирусом и сколько хочет закупить вакцин
08:11  25 ноября
Боевики четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе: от пули снайпера погиб военный
UA | RU
UA | RU
25 ноября 2020, 08:11 3

Боевики четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе: от пули снайпера погиб военный

25 ноября 2020, 08:11 3
Читайте також українською мовою
Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой
Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В течение минувших суток, 24 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили достигнутые договоренности. В результате работы вражеского снайпера погиб украинский военный.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" нарушение режима прекращения огня зафиксированы вблизи населенных пунктов Шумы и Южное. На этих участках враг применял стрелковое оружие и подствольный гранатомет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огнем из стрелкового оружия противник провоцировал наших защитников неподалеку Водяного. По позициям наших войск в пригороде Авдеевки прицельный огонь вел вражеский снайпер.

В результате выстрела вражеского снайпера огнестрельное ранение получил военнослужащий Объединенных сил. Для оказания медицинской помощи тяжело раненного украинского защитника доставили в лечебное учреждение. К сожалению, проведенные неотложные реанимационные мероприятия не дали результатов. Спасти жизнь воина не удалось.

О дерзких и коварных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно было сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - отмечают в штабе.

С начала текущих суток, 25 ноября, по всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, сутками ранее боевики четыре раза нарушили режим "тишины".

ООС ОРДЛО Донбасс боевики обстрелы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Схемы "Большого строительства"-2: рисование цен "от фонаря" и освоение средств за несделанные дороги
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Винницкий облсовет
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Гаврилечко
Кирилл Сазонов
Все блоги »