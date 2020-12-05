Документ был принят парламентом 17 ноября

Документ был принят парламентом 17 ноября

Офис президента

Президент Владимир Зеленский подписал закон о реорганизации общин и районов, что определяет особенности государственной регистрации в отношении органов местного самоуправления и РГА, который Верховная Рада приняла 17 ноября.

Об этом свидетельствуют данные сайте Верховной Рады, пишет RegioNews.

Так, подписанный закон регулирует вопросы окончания полномочий сельских, поселковых, городских глав и советов, их исполнительных органов, районных советов в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины.

Документ регулирует особенности:

правопреемства в отношении имущества, прав и обязанностей территориальных общин, территории которых были включены в территории общин, утвержденных Кабинетом министров;

правопреемства относительно имущества, прав и обязанностей районных советов, которые представляли общие интересы территориальных общин ликвидированных районов.

Кроме того, в нем прописана реорганизация сельских, поселковых, городских советов, их исполнительных органов, районных советов как юридических лиц публичного права.

Также документ предусматривает продление до окончания бюджетного периода выполнения бюджетов территориальных общин и бюджетов районов, ликвидированных парламентом.

Напомним, 17 ноября Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект №3651-д о реорганизации общин и районов. За него проголосовал 301 нардеп.