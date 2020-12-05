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05 декабря 2020, 11:29 12

Зеленский подписал закон о реорганизации общин и районов

05 декабря 2020, 11:29 12
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Документ был принят парламентом 17 ноября
Документ был принят парламентом 17 ноября
Офис президента
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Президент Владимир Зеленский подписал закон о реорганизации общин и районов, что определяет особенности государственной регистрации в отношении органов местного самоуправления и РГА, который Верховная Рада приняла 17 ноября.

Об этом свидетельствуют данные сайте Верховной Рады, пишет RegioNews.

Так, подписанный закон регулирует вопросы окончания полномочий сельских, поселковых, городских глав и советов, их исполнительных органов, районных советов в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины.

Документ регулирует особенности:

  • правопреемства в отношении имущества, прав и обязанностей территориальных общин, территории которых были включены в территории общин, утвержденных Кабинетом министров;
  • правопреемства относительно имущества, прав и обязанностей районных советов, которые представляли общие интересы территориальных общин ликвидированных районов.

Кроме того, в нем прописана реорганизация сельских, поселковых, городских советов, их исполнительных органов, районных советов как юридических лиц публичного права.

Также документ предусматривает продление до окончания бюджетного периода выполнения бюджетов территориальных общин и бюджетов районов, ликвидированных парламентом.

Напомним, 17 ноября Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект №3651-д о реорганизации общин и районов. За него проголосовал 301 нардеп.

Украина закон президент децентрализация законопроект
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