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17 ноября 2020, 16:59 4

Нардепы приняли закон о реорганизации общин и районов: что он предусматривает

17 ноября 2020, 16:59 4
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Закон регулирует вопросы окончания полномочий сельских, поселковых, городских голов и городских советов
Закон регулирует вопросы окончания полномочий сельских, поселковых, городских голов и городских советов
Фото из открытых источников
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Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект №3651-д о реорганизации общин и районов. За него проголосовал 301 нардеп.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Закон регулирует вопросы окончания полномочий сельских, поселковых, городских голов, городских советов, их исполнительных органов, районных советов в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины.

Также в нем прописана реорганизация сельских, поселковых, городских советов, их исполнительных органов, районных советов как юридических лиц публичного права.

Документ решает вопрос:

  • правопреемства в отношении имущества, прав и обязанностей территориальных общин, на территории которых были включены в территории общин, утвержденных Кабмином;
  • правопреемства в отношении имущества, прав и обязанностей районных советов, которые представляли общие интересы территориальных общин ликвидированных районов.

Предполагается продление до окончания бюджетного периода исполнения бюджетов территориальных общин и бюджетов районов, которые были ликвидированы парламентом.

Закон определяет и особенности государственной регистрации в отношении органов местного самоуправления и РГА.

В партии "Слуга народа" обращают внимание, что без принятия законопроекта органы местного самоуправления в новообразованных общинах и районах не смогли бы полноценно функционировать. Невозможно было бы и создать новые РГА.

"Общины, которые изменили свою территорию или объединились впервые и впервые прошли местные выборы, без принятия законопроекта не смогли бы запустить процедуру правопреемства имущества, кадров. Не смогли бы сформировать бюджет на следующий год - по сути, вообще работать", - отметил член комитета по организации госвласти Виталий Безгин.

Напомним, что сегодня также Рада обязала Кабмин своевременно информировать о карантинных ограничениях.

Верховная Рада парламент закон Украина община
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