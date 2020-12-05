Документ було схвалено парламентом 17 листопада

Документ було схвалено парламентом 17 листопада

Офіс президента

Президент Володимир Зеленський підписав закон про реорганізацію громад і районів, що визначає особливості державної реєстрації щодо органів місцевого самоврядування та РДА, який Верховна Рада ухвалила 17 листопада.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради, пише RegioNews.

Так, підписаний закон регулює питання закінчення повноважень сільських, селищних, міських голів і рад, їхні виконавчих органів, районних рад у зв'язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України.

Документ регулює особливості:

правонаступництва щодо майна, прав та обов'язків територіальних громад, території яких були включені в території громад, затверджених Кабінетом міністрів;

правонаступництва щодо майна, прав та обов'язків районних рад, які представляли загальні інтереси територіальних громад ліквідованих районів.

Крім того, в ньому прописана реорганізація сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів, районних рад як юридичних осіб публічного права.

Також документ передбачає продовження до закінчення бюджетного періоду виконання бюджетів територіальних громад та бюджетів районів, які були ліквідовані парламентом.

Нагадаємо, 17 листопада Верховна Рада схвалила в другому читанні законопроєкт №3651-д про реорганізацію громад і районів. За нього проголосував 301 нардеп.