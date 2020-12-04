Кернес не успевает на первую сессию горсовета Харькова, однако ее еще могут перенести

Ранее первую сессию хотели провести ближе к 20 декабря

Ранее первую сессию хотели провести ближе к 20 декабря

Фото: из открытых источников

Избранный мэр Харькова Геннадий Кернес скорее всего не успеет вернуться в Украину до первой сессии городского совета - ее планируют на 9 декабря, однако дату еще могут "подвинуть".

Как передает RegioNews, об этом сообщил директор Департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко в комментарии "Украинской правде".

С нами никто эту дату не обсуждал. Это решение избирательной комиссии. Мы планировали, что сессия состоится ближе к 20 декабря. На 9 он точно не успевает, я так понимаю", - отметил Сидоренко.

В то же время по данным СМИ, ТИК может перенести на неделю первое заседание горсовета. Решение об этом должны рассмотреть вечером 4 декабря.

Возможную дату возвращения Кернеса в горсовете тоже не называют, но указывают, что ожидают мэра в декабре.

Ранее сообщалось, что в Харькове сессию горсовета назначили на 9 декабря.

Напомним, 4 ноября городская ТИК объявила Геннадия Кернеса городским головой - он победил в первом туре с результатом 60,34%.