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04 декабря 2020, 14:51 69

Кернес не успевает на первую сессию горсовета Харькова, однако ее еще могут перенести

04 декабря 2020, 14:51 69
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Ранее первую сессию хотели провести ближе к 20 декабря
Фото: из открытых источников
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Избранный мэр Харькова Геннадий Кернес скорее всего не успеет вернуться в Украину до первой сессии городского совета - ее планируют на 9 декабря, однако дату еще могут "подвинуть".

Как передает RegioNews, об этом сообщил директор Департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко в комментарии "Украинской правде".

С нами никто эту дату не обсуждал. Это решение избирательной комиссии. Мы планировали, что сессия состоится ближе к 20 декабря. На 9 он точно не успевает, я так понимаю", - отметил Сидоренко.

В то же время по данным СМИ, ТИК может перенести на неделю первое заседание горсовета. Решение об этом должны рассмотреть вечером 4 декабря.

Возможную дату возвращения Кернеса в горсовете тоже не называют, но указывают, что ожидают мэра в декабре.

Ранее сообщалось, что в Харькове сессию горсовета назначили на 9 декабря.

Напомним, 4 ноября городская ТИК объявила Геннадия Кернеса городским головой - он победил в первом туре с результатом 60,34%.

мэр Харьков горсовет Геннадий Кернес Совет
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