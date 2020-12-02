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02 декабря 2020, 08:12 31

ООС: боевики за сутки дважды нарушили режим "тишины" на Донбассе

02 декабря 2020, 08:12 31
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Ситуация остается контролируемой
Ситуация остается контролируемой
Фото: из открытых источников
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В течение предыдущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили договоренности, достигнутые во время заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, огневую активность противника с применением стрелкового оружия зафиксировано неподалеку от населенного пункта Екатериновка. Из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия противник вел огонь неподалеку Попасной.

Провокационные вражеские выстрелы не представляли угрозы для жизни и здоровья украинских защитников, поэтому ответный огонь они не открывали", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 2 декабря, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина. Однако украинские воины бдительности не теряют и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника.

Напомним, сутками ранее в полосах ответственности наших подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Донбасс ООС обстрел военная техника боевики
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