Совещание фракций в Раде: Арахамия рассказал, о чем договорились

Предпосылок для немедленного введения локдауна нет

Предпосылок для немедленного введения локдауна нет

Фото: из открытых источников

В Верховной Раде Украины произошло совещание фракций, на котором согласовали законопроект о назначении главы Национального антикоррупционного бюро Украины, а также обсудили законопроекты о Конституционном суде.

Как передает RegioNews, о деталях совещания рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Нардеп сообщил, что среди прочих вопросов был рассмотрен законопроект о назначении главы Национального антикоррупционного бюро Украины.

По НАБУ мы поговорили, есть полное согласование. То есть, все фракции высказались за поддержку этого законопроекта", - сказал он.

По его словам, относительно Конституционного суда Украины пока еще продолжаются консультации.

Мы до понедельника определимся с электронным декларированием. А по самому КСУ сейчас выглядит наиболее компромиссным законопроект о том, что решение КСУ должны приниматься двумя третями состава", - сказал он.

Время голосования за возврат электронного декларирования будет определен после того, как законопроект согласует комитет.

Он также подтвердил планы Верховной рады принять закон о государственном бюджете на 2021 год в конце следующей недели или через неделю.

Помимо этого, Арахамия сообщил, что на данный момент нет никаких предпосылок для немедленного введения локдауна.

"Что касается локдауна - господин Шмыгаль сообщил, что есть расчеты эпидемиологов о том, что чтобы локдаун работал, нужно время от 15 дней минимум до 3 недель, чтобы был ощутим эффект по снижению (заболеваемости, - ред.). Но по состоянию на сейчас у нас достаточно койко-мест, и нет сейчас никаких предпосылок для немедленного введения локдауна. Еще раз мы услышали гарантии, что парламент будет знать о потенциальной дате локдауна за 7 дней до того, как его будут вводить. И как только будут такие предпосылки - мы будем знать и будет семь дней для того, чтобы подготовиться, и все необходимые законодательные инициативы в том числе", - сказал Арахамия.

Напомним, ранее Арахамия рассказал, что законопроекты, которые направлены на разрешение ситуации с Конституционным судом, могут появиться в повестке дня Верховной Рады с 15 декабря.