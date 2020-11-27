09:04  27 ноября
COVID-19 в Украине: впервые более 16 тысяч новых случаев за сутки
09:49  27 ноября
В госбюджете на этот год не хватает 3 млрд долларов - министр
08:11  27 ноября
ООС: боевики трижды нарушили режим "тишины" на Донбассе
UA | RU
UA | RU
27 ноября 2020, 12:43 8

Разумков 28 октября собирает совещание глав фракций с участием Шмыгаля и Ермака: что рассмотрят

27 ноября 2020, 12:43 8
Читайте також українською мовою
Встреча состоится офлайн, однако президиум Рады будет на онлайн-подключении
Встреча состоится офлайн, однако президиум Рады будет на онлайн-подключении
Фото: Слуга народа / Facebook
Читайте також
українською мовою

В Верховной Раде в субботу, 28 ноября, состоится совещание глав фракций. Оно пройдет с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом написал заместитель председателя финансового комитета, нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, пишет RegioNews.

"Завтра, в 11:00 субботы, глава парламента созывает большое совещание всех председателей фракций парламента. Будут гости: премьер, глава Офиса президента и его заместители", - указано в сообщении.

Парламентарий подчеркнул, что встреча состоится офлайн, однако президиум Рады будет на онлайн-подключении.

"Тема - работа парламента в декабре. Ожидаем, что разговор пойдет о: бюджете 2021, законах о"конституционном кризисе" + законе о назначении главы НАБУ, законе о поддержке бизнеса и отсрочке РРО", - написал Железняк.

Напомним, 27 ноября доработанный ко второму чтению проект закона о государственном бюджете на 2021 год поступил на рассмотрение Верховной Рады.

Украина Офис президента нардепы Верховная Рада парламент
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
И пан, и не пропал: как действующий мэр Ужгорода обломал последнюю надежду "Слуги народа" на Закарпатье
Новогодний подарок Зеленскому. Министр Чернышов провалит "Большое строительство" под елку
Все публикации »
Олег Саакян
Юрий Бутусов
Юрий Гаврилечко
Все блоги »