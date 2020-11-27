Разумков 28 октября собирает совещание глав фракций с участием Шмыгаля и Ермака: что рассмотрят

Встреча состоится офлайн, однако президиум Рады будет на онлайн-подключении

Встреча состоится офлайн, однако президиум Рады будет на онлайн-подключении

Фото: Слуга народа / Facebook

В Верховной Раде в субботу, 28 ноября, состоится совещание глав фракций. Оно пройдет с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом написал заместитель председателя финансового комитета, нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, пишет RegioNews.

"Завтра, в 11:00 субботы, глава парламента созывает большое совещание всех председателей фракций парламента. Будут гости: премьер, глава Офиса президента и его заместители", - указано в сообщении.

Парламентарий подчеркнул, что встреча состоится офлайн, однако президиум Рады будет на онлайн-подключении.

"Тема - работа парламента в декабре. Ожидаем, что разговор пойдет о: бюджете 2021, законах о"конституционном кризисе" + законе о назначении главы НАБУ, законе о поддержке бизнеса и отсрочке РРО", - написал Железняк.

Напомним, 27 ноября доработанный ко второму чтению проект закона о государственном бюджете на 2021 год поступил на рассмотрение Верховной Рады.