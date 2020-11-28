С начала суток боевики шесть раз провоцировали украинских защитников на Донбассе
С начала текущих суток, 28 ноября, российско-оккупационные войска шесть раз нарушили договоренности, которые вступили в действие 27 июля 2020 года.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Так, два факта нарушения режима прекращения огня зафиксированы недалеко от населенного пункта Водяное. На этом участке с началом суток враг применил минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие, а в обеденное время - ручной противотанковый гранатомет.
Также дважды в течение суток огонь из стрелкового оружия и противотанкового гранатомета враг открывал вблизи Южного. Выстрелами из крупнокалиберного пулемета противник провоцировал наших защитников в районе Луганского.
Отмечается, что среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.
Кроме того, на Приазовье, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументировано пролет вражеского БПЛА типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил немедленно было осуществлено радиоподавление каналов управления и навигации беспилотника противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование.
Напомним, за минувшие сутки боевики также совершили шесть нарушений договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы.