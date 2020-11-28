С начала суток боевики шесть раз провоцировали украинских защитников на Донбассе

В ход шли минометы, гранатометы и стрелковое оружие

В ход шли минометы, гранатометы и стрелковое оружие

Фото: из открытых источников

С начала текущих суток, 28 ноября, российско-оккупационные войска шесть раз нарушили договоренности, которые вступили в действие 27 июля 2020 года.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, два факта нарушения режима прекращения огня зафиксированы недалеко от населенного пункта Водяное. На этом участке с началом суток враг применил минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие, а в обеденное время - ручной противотанковый гранатомет.

Также дважды в течение суток огонь из стрелкового оружия и противотанкового гранатомета враг открывал вблизи Южного. Выстрелами из крупнокалиберного пулемета противник провоцировал наших защитников в районе Луганского.

Отмечается, что среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.

Кроме того, на Приазовье, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументировано пролет вражеского БПЛА типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил немедленно было осуществлено радиоподавление каналов управления и навигации беспилотника противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

Напомним, за минувшие сутки боевики также совершили шесть нарушений договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы.