Шесть нарушений за сутки: боевики снова обстреляли позиции украинских войск

Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет

Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет

Фото: из открытых источников

В течение минувших суток на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, три факта нарушения режима прекращения огня зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Вблизи Авдеевки враг вел огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Недалеко от населенного пункта Водяное противник применял крупнокалиберный пулемет, а на участке возле Опытного - ручной противотанковый гранатомет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг, применяя подствольный гранатомет и стрелковое оружие, дважды провоцировал наших защитников вблизи населенного пункта Шуми. Кроме того, огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник открывал неподалеку Катериновки.

На неприцельный огонь врага украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

С начала текущих суток, 28 ноября, режим прекращения огня противник нарушил на Приазовье, вблизи Водяного. С временно оккупированной Ужевка российско-оккупационные войска применяли стрелковое оружие, гранатометы различных систем, минометы калибров 120 мм и 82 мм.

Напомним, сутками ранее боевики трижды нарушили режим "тишины" на Донбассе.