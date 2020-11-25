Зеленский примет участие в прощании с гендиректором КБ "Южное" Дегтяревим

Церемония прощания состоится 26 ноября в Днепре

Церемония прощания состоится 26 ноября в Днепре

Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в церемонии прощания с генеральным директором КБ «Южное» Александром Дегтяревим, которая состоится 26 ноября в Днепре.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ОП.

Отмечается, что глава государства искренне соболезнует родным и близким умершего. Также отмечается, что президент выражает соболезнования семье и друзьям старшего солдата Вячеслава Минкина, который погиб от пули вражеского снайпера в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

"Эта неделя принесла очень трагические новости. Вчера из-за осложнений, которые вызвал COVID-19, ушел из жизни генеральный директор КБ "Южное" Александр Дегтярев. А к вечеру пришло известие о том, что вражеский снайпер на Донбассе тяжело ранил нашего бойца – 31-летнего Вячеслава Минкина", – отметил Владимир Зеленский.

Напомним, 24 ноября стало известно, что генеральный директор конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев умер от коронавирусной болезни.