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25 ноября 2020, 15:48 25

Зеленский примет участие в прощании с гендиректором КБ "Южное" Дегтяревим

25 ноября 2020, 15:48 25
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Церемония прощания состоится 26 ноября в Днепре
Церемония прощания состоится 26 ноября в Днепре
Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в церемонии прощания с генеральным директором КБ «Южное» Александром Дегтяревим, которая состоится 26 ноября в Днепре.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ОП.

Отмечается, что глава государства искренне соболезнует родным и близким умершего. Также отмечается, что президент выражает соболезнования семье и друзьям старшего солдата Вячеслава Минкина, который погиб от пули вражеского снайпера в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

"Эта неделя принесла очень трагические новости. Вчера из-за осложнений, которые вызвал COVID-19, ушел из жизни генеральный директор КБ "Южное" Александр Дегтярев. А к вечеру пришло известие о том, что вражеский снайпер на Донбассе тяжело ранил нашего бойца – 31-летнего Вячеслава Минкина", – отметил Владимир Зеленский.

Напомним, 24 ноября стало известно, что генеральный директор конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев умер от коронавирусной болезни.

Офис президента прощание президент Днепр офис
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