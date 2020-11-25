Кабмін надав право "Нафтогазу" розробляти шельфові надра газу без конкурсу

Компанія може розпочати роботи одразу після погодження необхідних процесів

Компанія може розпочати роботи одразу після погодження необхідних процесів

Фото: КМУ

Кабмін схвалив постанову, якою дозволив НАК "Нафтогаз" без проведення конкурсу строком на 30 років займатись розробкою та видобутком природного газу на континентальному шельфі України.

Про це передає RegioNews з посиланням на УП.

За словами міністра екології Романа Абрамовського, це дозволить наростити власний видобуток природного газу, створити робочі місця та наповнити держбюджет.

Компанія може розпочати роботи одразу після погодження необхідних процесів.

"Відповідно до попередніх розрахунків, інвестиції вже перший рік робіт на шельфі можуть сягнути до 40 мільйонів доларів", - розповіли у "Нафтогазі".

Наголошується, що на морській території зосереджені найбільші ресурси газу України – 1-2 трлн м³. В перспективі це означає можливість видобутку до 10 млрд м³ / рік.

"Наша мета - щоб державна компанія розпочала цей процес (розробки надр, - ред.), а під час розвідки, промислової розробки будуть залучені, можливо, інвестори. Можливо, компанія зможе власними силами добувати додатковий об’єм газу і збільшувати енергетичну незалежність", - зазначив Абрамовський.

Міністр фінансів Сергій Марченко виступив проти. За його словами, проєкт постанови несе ризики в частині розміру збору за видачу спецдозволів, що може спричинити недонадходження до держбюджету.

За словами Абрамовського, додаткових втрат держбюджету не вбачається.

Нагадаємо, 21 жовтня Кабінет міністрів затвердив нову політику власності НАК "Нафтогаз України", якою передбачається збереження компанії у державні власності.