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24 ноября 2020, 17:58 2

Рада просит ЦИК проанализировать проблематику применения нового законодательства во время выборов

24 ноября 2020, 17:58 2
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Парламент просит предоставить анализ до 15 января 2021 года
Парламент просит предоставить анализ до 15 января 2021 года
Фото из открытых источников
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В Верховной Раде просят Центральную избирательную комиссию подготовить и предоставить анализ проблематики применения избирательного законодательства во время организации и проведения местных выборов. В ЦИК обратился комитет по вопросам организации государственной власти.

Об этом сообщило информационное управление Аппарата ВР, пишет RegioNews.

"Комитет принял решение осуществить анализ практики применения законодательства о местных выборах и наработки предложений относительно устранения недостатков правового регулирования избирательного процесса на местных выборах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что комитет обратился к комиссии с предложением в срок до 15 января 2021 года подготовить и предоставить ему анализ проблематики применения избирательного законодательства и предложения по усовершенствованию законов. Их вместе с отчетами международных и национальных миссий по наблюдению за выборами в дальнейшем члены комитета рассмотрят на одном из заседаний.

"Также в комитете планируется создание рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства, которая будет обрабатывать вышеуказанную информацию", - информируют в Раде.

Напомним, что Нацполиция открыла более тысячи уголовных производств за нарушение избирательного процесса.

выборы Украина Верховная Рада ЦИК парламент анализы Местные выборы
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