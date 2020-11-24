Рада просит ЦИК проанализировать проблематику применения нового законодательства во время выборов

Парламент просит предоставить анализ до 15 января 2021 года

Парламент просит предоставить анализ до 15 января 2021 года

Фото из открытых источников

В Верховной Раде просят Центральную избирательную комиссию подготовить и предоставить анализ проблематики применения избирательного законодательства во время организации и проведения местных выборов. В ЦИК обратился комитет по вопросам организации государственной власти.

Об этом сообщило информационное управление Аппарата ВР, пишет RegioNews.

"Комитет принял решение осуществить анализ практики применения законодательства о местных выборах и наработки предложений относительно устранения недостатков правового регулирования избирательного процесса на местных выборах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что комитет обратился к комиссии с предложением в срок до 15 января 2021 года подготовить и предоставить ему анализ проблематики применения избирательного законодательства и предложения по усовершенствованию законов. Их вместе с отчетами международных и национальных миссий по наблюдению за выборами в дальнейшем члены комитета рассмотрят на одном из заседаний.

"Также в комитете планируется создание рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства, которая будет обрабатывать вышеуказанную информацию", - информируют в Раде.

Напомним, что Нацполиция открыла более тысячи уголовных производств за нарушение избирательного процесса.