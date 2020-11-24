ОПОРА подтвердила, что мэром Дрогобыча снова стал Кучма
Дрогобычская городская ТИК на Львовщине обработала 100% протоколов, по предварительным результатам победу одержал действующий городской глава Тарас Кучма.
Об этом сообщила Гражданская сеть ОПОРА, пишет RegioNews.
"По итогам повторного голосования за действующего городского голову Дрогобыча Тараса Кучму (самовыдвижение) проголосовали 13 103 избиратели или 50,63%. Зато его оппонент – самовыдвиженец Андрей Веселый получил 49,02% или 12 598 голосов избирателей", - говорится в сообщении.
Явка избирателей в Дрогобычской городской территориальной общине 22 ноября составила 30,21% или 25 922 избиратели.
Действующий мэр побеждает Андрея Веселого ориентировочно на 2%. В случае выявления нарушений во время голосования на избирательных участках, результаты выборов на отдельных участках могут быть обжалованными. Поскольку отрыв между кандидатами незначительный, то кто получит победу в борьбе за пост председателя Дрогобычской ОТГ после обжалования - неизвестно.
В настоящее время ожидается официальная информация относительно результатов выборов. На оглашение официальных результатов выборов ТИК имеет время до 27 ноября.
Напомним, ранее сообщалось, что во Львове Синютка признал поражение и поздравил Садового с победой.