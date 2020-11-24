ОПОРА подтвердила, что мэром Дрогобыча снова стал Кучма

За него проголосовали 13 103 избиратели или 50,63%

За него проголосовали 13 103 избиратели или 50,63%

Фото с сайта Дрогобычского городского совета

Об этом сообщила Гражданская сеть ОПОРА, пишет RegioNews.

"По итогам повторного голосования за действующего городского голову Дрогобыча Тараса Кучму (самовыдвижение) проголосовали 13 103 избиратели или 50,63%. Зато его оппонент – самовыдвиженец Андрей Веселый получил 49,02% или 12 598 голосов избирателей", - говорится в сообщении.

Явка избирателей в Дрогобычской городской территориальной общине 22 ноября составила 30,21% или 25 922 избиратели.

Действующий мэр побеждает Андрея Веселого ориентировочно на 2%. В случае выявления нарушений во время голосования на избирательных участках, результаты выборов на отдельных участках могут быть обжалованными. Поскольку отрыв между кандидатами незначительный, то кто получит победу в борьбе за пост председателя Дрогобычской ОТГ после обжалования - неизвестно.

В настоящее время ожидается официальная информация относительно результатов выборов. На оглашение официальных результатов выборов ТИК имеет время до 27 ноября.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове Синютка признал поражение и поздравил Садового с победой.