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24 ноября 2020, 13:04 569

Действующий мэр Николаева Сенкевич одержал победу во втором туре - ТИК

24 ноября 2020, 13:04 569
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Фото: из открытых источников
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В Николаеве во втором туре выборов городского головы победил действующий мэр Александр Сенкевич.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на главу Центральной районной ТИК Оксану Новикову, передает RegioNews.

Согласно данным территориальной избирательной комиссии, в выборах приняли участие 26 237 избирателей.

За Сенкевича проголосовали чуть более 16 тысяч избирателей, что составляет 61,16% голосов.

Его оппонент, кандидат от ОПЗЖ Владислав Чайка получил 9,8 тысячи голосов. Недействительными признали 1,45% бюллетеней.

Отмечается, что Центральная районная территориальная избирательная комиссия принимала протоколы от участковых избирательных комиссий до четырех часов утра 23 ноября.

Напомним, по данным экзит-пола, Сенкевича переизбрали мэром Николаева, его результат во втором туре выборов – 61,6%.

Николаев Александр Сенкевич Местные выборы результат ТИК второй тур
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