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24 ноября 2020, 17:39 1567

Преступников в Украине хотят наказывать по-новому: что за закон готовит Минюст

24 ноября 2020, 17:39 1567
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Такую меру наказания будут применять к тем, кто совершил нетяжкие преступления
Такую меру наказания будут применять к тем, кто совершил нетяжкие преступления
Фото из открытых источников
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В Украине в ближайшее время может появиться новый вид наказания для преступников - пробационный надзор. Соответствующий законопроект уже подготовило Министерство юстиции

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, передает RegioNews со ссылкой на сайт ведомства.

"Законопроектом мы предлагаем ввести новый вид наказания - пробационный надзор. Предполагается, что пробация будет применяться и как основное, и как дополнительное наказание. В первую очередь, она рассчитана на те случаи, где суд в качестве наказания назначает ограничение свободы или арест", - отметил Малюська.

По его словам, такую меру наказания будут применять к тем, кто совершил не тяжкие преступления. А внедрение пробационного периода снизит расходы на пенитенциарную систему.

По оценкам Минюста, один заключенный в тюрьме "стоит" бюджету свыше 10 000 гривен в месяц. Расходы на пробации около 900 гривен, поскольку не надо тратить деньги на его содержание, питание и так далее.

Напомним, ранее Малюська предлагал изменить в Украине условия пожизненного заключения.

Украина Минюст преступление министр тюрьма
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