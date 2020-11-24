Кабмин еще на год заморозил повышение минимальных зарплат учителей

Решение принято на внеочередном заседании правительства 23 ноября

Решение принято на внеочередном заседании правительства 23 ноября

Фото: КМУ

Кабинет министров приостановил до 31 декабря 2021 года действие постановления Кабмина от 10 июля 2019 года № 822 "Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников учреждений образования и науки". Решение принято на внеочередном заседании правительства 23 ноября.

Как пишет RegioNews, документ обнародован на Правительственном портале.

Постановлением исключается пункт о том, что с 1 января 2021 года минимальный размер должностного оклада (ставки заработной платы) педагогического работника составляет 3 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Согласно проекту госбюджета, прожиточный минимум с 1 января 2021 года составит 2393 гривен.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, действие постановления отложено еще на один год "в связи с отсутствием неинфляционных источников финансирования".

Напомним, ранее в Минобразования рассказали, как будут повышать зарплаты учителям до 2021 года.